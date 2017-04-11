11 أبريل 2017 مـ / موافق 15 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سمو ولي ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًّا بفخامة الرئيس المصري

بتاريخ أنحاء الوطن

الرياض – واس : ــ

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم بفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عبر خلاله عن تعازيه في ضحايا عمليتي التفجير الإرهابية المؤلمة للعرب والمسلمين أجمع، مؤكدا وقوف ودعم المملكة دائماً لشقيقتها مصر.

وقد عبر الرئيس المصري لسمو ولي ولي العهد عن شكره لمشاعره النبيلة وتقديره أن المملكة دائما في طليعة من يقف مع مصر.

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