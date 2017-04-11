صور | وفاة شخص وإصابة آخر نتيجة “وميض لحظي” أثناء لحام “صهريج وقود”

(أنحاء) – متابعات :-
لقي شخص مصرعه وأُصيب آخر نتيجة وقوع حادث وميض لحظي في صهريج مخصص لنقل الوقود في مركز الجموم بمكة المكرمة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أمس (الثلاثاء)، أن الحادث وقع أثناء إجراء عمليات صيانة ولحام للصهريج في إحدى الورش، مشيراً إلى أن الحادث تسبب في وقوع حالة وفاة وحالة إصابة، بالإضافة إلى الخسائر المادية والتلفيات في الورشة.
وأضاف العقيد سرحان إلى أن الحادث وقع بسبب تجمع كميات من الغازات داخل الصهريج بسبب نقله للوقود، ما أدى لحدوث الوميض اللحظي خلال عملية اللحام.