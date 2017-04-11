11 أبريل 2017 مـ / موافق 15 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تمديد العقوبات الأوروبية على إيران

بتاريخ أنحاء العالم

بروكسل – واس : ــ

قرر المجلس الوزاري الأوروبي اليوم تمديد وإلى غاية 13 أبريل 2018م تدابيره التقييدية ضد إيران والمندرجة ضمن بند مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران.

وتتألف هذه التدابير من حظر السفر وتجميد الأصول ضد 82 شخصًا إيرانيًا وكيان إيراني واحد إلى جانب فرض حظر على صادرات نحو إيران للمعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي ومعدات رصد الاتصالات السلكية وغير السلكية.

وقال المجلس الأوروبي في بروكسل في بيان إن تفاصيل هذا الإجراء سيتم نشرها يوم غد رسميًا.

وأضاف أن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على تمديد هذه العقوبات ضد طهران من خلال إجراء إداري مكتوب.

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