أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»وزير الدفاع الأميركي: الضربة ضد نظام الأسد كانت لحماية الأمن القومي الأميركي
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