11 أبريل 2017 مـ / موافق 15 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“كاتب ضبط” يروي ملابسات الاعتداء عليه داخل المحكمة في الطائف

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

كشف كاتب ضبط بمحكة الأحوال الشخصية بالطائف، تفاصيل واقعة الاعتداء عليه بالضرب من أحد المراجعين، ثم تم نقله على أثر الواقعة لمستشفى الملك عبدالعزيز لتلقي العلاج.

وقال المجني عليه إن المراجع دخل إلى محكمة الأحوال الشخصية بالطائف، وسأل عنه وبعد خروجه من مكتب القاضي، تفاجأ بضربه من الخلف على رأسه، ضربة أسقطته في إحدى الممرات، حسب “عاجل”.

وتسبب واقعة الضرب في تعرض كاتب الضبط لإصابة في الرأس، وبعض الكدمات في الجسم، وسط تأكيدات من الضحية بأنه لا يعرف المعتدى، وليس بينهما أي علاقة.

جدير بالذكر أن الموظفين وبعض المراجعين تمكنوا من محاصرة المعتدي حتى حضور رجال الأمن بالمحكمة، وتم تسليمه للشرطة.

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