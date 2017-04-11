11 أبريل 2017 مـ / موافق 15 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تفاصيل خطة ابتزاز المقيم اللبناني زوجته “السعودية” للحصول على مليون ريال

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت مصادر عن تفاصيل خطة الابتزاز التي قام بها مقيم لبناني متزوج بمواطنة، للاستيلاء على مليون ريال منها، بعد أن تمكنت الجهات الأمنية في محافظة جدة من التعرف على تفاصيلها الأولى.

وأوضحت المصادر أن زوج المواطنة اللبناني الجنسية، ويبلغ من العمر 39 عامًا، في حين تبلغ هي 34 عامًا، كان على سابق معرفة بمقيم باكستاني، كان يعمل في مؤسسة والد الزوجة السعودية التي تعرضت لمحاولة الابتزاز، وأنه اجتمع معه قبل نحو 3 أسابيع، وخططا لتنفيذ الجريمة، على أن يحصل الباكستاني على مكافأة.

وأضافت المصادر أن الباكستاني بدأ في الترتيب لتنفيذ الجريمة، واتفق مع مقيم فلسطيني، على أن يشاركه في تنفيذها، وجهز الثلاثة، الزوج والجانيان، أدوات تنفيذ الجريمة، وهي مسدس وأسلحة بيضاء، إضافة إلى لوحة رقمية، صُممت لتبدو على شكل حزام ناسف.

وأشارت إلى أن الجانيَيْن، وبالتنسيق مع الزوج المخطط للجريمة، دخلا المنزل، واحتجزا الزوج مهددين بقتله، ومطالبين بدفع مليون ريال لإخلاء سبيله، وسط استنجاد الزوج بزوجته في محاولة لاستعطافها لتدفع المال.

ولفتت المصادر إلى أن الزوجة تظاهرت بالتجاوب مع الجانيَيْن، وطلبت منهما السماح لها بإجراء اتصال لتأمين المبلغ، وفي هذه الأثناء مررت البلاغ لمركز العمليات الموحد 911 دون أن يعلم الثلاثة ،وفقاً لـ “سبق”،.

وعلى الفور باشرت دوريات الأمن في جدة الموقع، ونجحت في القبض على الجانيين رغم مقاومتهم، ومحاولة الهرب، وبعد التحقيقات انكشفت تفاصيل الجريمة، وتخطيط الزوج، الذي أفشله ذكاء المواطنة، إضافة إلى سرعة مباشرة الجهات الأمنية للموقع.

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