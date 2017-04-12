12 أبريل 2017 مـ / موافق 15 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصرع قائد في الحرس الثوري برصاص المقاومة البلوشية

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات : ــ

قتل الرائد روح الله عالي آمر كتيبة في لواء 110 التابع لفرقة سلمان في الحرس الثوري برصاص مقاومين بلوش في إقليم بلوشستان فجر اليوم.

وقالت مصادر بلوشية إن رتلا عسكريا للحرس الثوري تعرض لكمين من قبل مسلحين بلوش  على الطريق العام بين مدينة زاهدان عاصمة إقليم بلوشستان وبلدة كورين فجر اليوم الثلاثاء 11 إبريل أدى إلى حدوث اشتباكات ضارية بين الطرفين.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مصرع الرائد روح الله عالي آمر كتيبة في لواء 110 في فرقة سلمان التابعة للحرس الثوري التي تتخذ من إقليم بلوشستان مقرا لها.

وأكدت وسائل الإعلام الفارسية نبأ مصرع روح الله عالي مشيرة إلى أن الأخير قتل أثناء اشتباكات مع عدد من الإرهابيين التكفييرين في بلوشستان حسب وصفها.

واعتبر ناشطون بلوش أن هذه العملية جاءت ردا على اعتقال أحد أبرز شيوخ أهل السنة في الإقليم وهو مولوي فضل الرحمن كوهي الذي أطلق سراحه يوم أمس 10 إبريل.

وشهدت العديد من المدن في إقليم بلوشستان اضطرابات ومظاهرات عارمة احتجاجا على اعتقال مولوي فضل الرحمن كوهي من قبل سلطات الاحتلال خلال الأيام الماضية وهدد خلالها الشبان البلوش برفع السلاح إذا لم يتم إطلاق سراح كوهي.

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