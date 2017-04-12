12 أبريل 2017 مـ / موافق 15 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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موهوبات المملكة يحصدن 3 ميداليات في أولمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – الرياض : ــ

حققت موهوبات المملكة إنجازاً جديداً، حيث فازت ثلاث طالبات من موهوبات الوطن بثلاث ميداليات في أولمبياد الرياضيات الأوروبي الذي أقيم في سويسرا خلال الفترة من 6 إلى 11-4-2017م، الموافق 10 إلى 13-7-1438هـ.

وحصدت موهوبات الوطن المشاركات في الأولمبياد ثلاث ميداليات؛ حيث حصلت الطالبة شادن الشمري على الميدالية الذهبية، وفازت الطالبة جود توفيق بالميدالية الفضية، فيما نالت ريناد أبو الجمال الميدالية البرونزية، وحصلت منار كردي على شهادة تقدير.

وفي اتصال هاتفي بموهوبات المملكة في زيورخ، ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع “موهبة”، إنجاز موهوبات الوطن وما حققنه من نجاح برفع اسم المملكة عالياً على منصات التتويج العالمية في مصاف الدول المتقدمة.

وقال سموه خلال الاتصال “إن ما حققته كلٌّ منكن هو وسامُ شرفٍ على صدورنا نحن أبناء المملكة، فأنتنّ سفيراتٌ لبلدكنّ في الخارج، وأنتنّ نموذجٌ مشرّفٌ لأبناء وبنات الوطن، فقد رفعتنّ رؤوسنا عالياً، ونجاح كل منكن نتاج مجهودات عظيمة منها ومن والديها ومدربيها وأساتذتها، فشكراً لكنّ على هذا التفوق الرائع الذي توجتم به مجهودات الجميع وزينتنّ به جبين الوطن”.

وأضاف سموه “إن ما حققته كل منكنّ من نجاح ينسب إلى كل بنت وامرأة سعودية، ويعد نموذجاً مشرفاً للمرأة المسلمة الملتزمة بتعاليم دينها، وهو تتويج -أيضاً- لكل امرأة عربية”.

وأكد سموه بأن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “حفظه الله” الدائم لموهبة ولمجلس إدارتها، ومساندته المستمرة للمؤسسة ولموهوبي المملكة.

وأشار الأمير تركي بن عبدالله إلى عمق رؤية الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يرحمه الله- خلال رعايته للموهوبين من أبناء الوطن وأمره الكريم بتأسيس مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع “موهبة”، وايمانه التام بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية لهذا الوطن، وهو الثروة الدائمة التي لا تنضب، فالثروة الحقيقية هم أبناء البلد وعقولها واختراعاتهم، ونحن أحوج ما نكون إلى تلك العقول وإنجازاتهم في هذا الوقت.

يذكر أن الفريق المشارك في الأولمبياد والمكون من أربع موهوبات من موهوبات الوطن، قد خضع للكثير من البرامج التدريبية المكثفة لتطوير مهاراتهن العلمية، من خلال مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالشراكة مع وزارة التعليم.

وكانت الطالبة شادن الشمري صاحبة الميدالية الذهبية في العام الحالي 2017 قد حصلت في العام 2015 على الميدالية البرونزية في أولمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات الذي أقيم في بيلاروسيا بمشاركة تجريبية للمملكة، لتعود من جديد وتحقق هذا العام الميدالية الذهبية.

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