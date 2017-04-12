12 أبريل 2017 مـ / موافق 15 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي تعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على المخا اليمنية
﻿

الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي تعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على المخا اليمنية

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات : ــ

قال مصدر عسكري في القوات الحكومية، إن الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، اعترضت صاروخاً باليستياً، أطلقه مسلحو جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، نحو مدينة المخا، غربي اليمن، فجر اليوم الأربعاء.

وأوضح المصدر، للأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخوّل بالحديث للإعلام، إن الصاروخ أُطلق من محافظة إب، وسط اليمن، واعترضته الدفاعات الجوية في سماء مديرية موزع، شرق مدينة المخا.

وأضاف إن الصاروخ كان يستهدف مواقع عسكرية للقوات الحكومية.

وقال إن “إطلاق الصاروخ كان رداً على تقدم الجيش الوطني أمس شرق المخا وسيطرته على جبل النار ومواقع عسكرية مهمة”.

من جهة، قال تلفزيون “المسيرة” التابع للحوثيين، إن مسلحي الجماعة أطلقوا “صاروخا باليستيا من نوع قاهر 2 على قوات الغزو في المخا”.

وأوضح إن الصاروخ متوسط المدى (400 كم)، ويحمل راساً حربياً يزن 350 كغم، ويتميز بدقة عالية في الإصابة تصل من 5 إلى 10 أمتار.

لكن التلفزيون لم يشر إلى اعتراضه من قبل التحالف، أو إصابته للهدف العسكري.

والسبت الماضي، اعترضت الدفاعات الجوية 12 صاروخاً قصيرة ومتوسطة المدى، أطلقها الحوثيون على مدينة المخا الاستراتيجية، على ساحل البحر الأحمر، والخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين، استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكريًا، في محاولة لمنع سيطرة الحوثيين على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بقوة السلاح.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق