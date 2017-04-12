12 أبريل 2017 مـ / موافق 15 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمير منطقة الرياض يُكرِّم السعودية للكهرباء لرعايتها الماسية في مؤتمر إطعام الدولي الأول

بتاريخ الشركات

(أنحاء) – الرياض : ــ

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الشركة السعودية للكهرباء نظير رعايتها الماسية  لمؤتمر إطعام الدولي الأول تحت شعار (حفظ الطعام هو الحل)، خلال حفل افتتاح المؤتمر أمس الثلاثاء بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في مدينة الرياض .

تسلّم الدرع من سموه نيابة عن الشركة الأستاذ عبد الرزاق بن شفق الرشيد مدير إدارة العلاقات العامة ، وقد أثنى سموه على جهود الشركة ومبادراتها الفعّالة تجاه المجتمع .

وتعد مشاركة الشركة في المؤتمر استمراراً لسلسلة البرامج والمشاريع التي تنتجها لخدمة المجتمع ،وإيمانها العميق بأهمية نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطعام والتي تأتي في مقدمة الأولويات التي تحرص عليها الشركة ضمن مبادراتها المجتمعية ، وحرصها الدؤوب على دعم الأعمال التطوعية في هذا المجال والمحافظة على النعم التي أنعم الله بها على هذا الوطن.

جدير بالذكر أن الشركة السعودية للكهرباء ترعى وتدعم عشرات المؤتمرات والفعاليات العلمية والتثقيفية، والتي تهدف إلى التوعية المجتمعية والصحية والبيئية لمختلف قطاعات المجتمع في كافة مدن ومحافظات المملكة؛ بالإضافة إلى تقديمها خلال العام الماضي الدعم المالي والعيني لأكثر من 200 جمعية خيرية متخصصة في رعاية الأسر ذات الدخل المحدود، والأيتام، ومرضى متلازمة داون، والمعاقين، ومرضى السرطان، وغيرها من الجمعيات التي تعمل في مجالات الرعاية الاجتماعية، بما يعزز دور تلك الجمعيات في تقديم العمل المتكامل لمستفيديها.

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