12 أبريل 2017 مـ / موافق 15 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | “ترامب” يشن هجوماً عنيفاً على “بشار الأسد”: هذا حيوان وشرير وسيئ للبشرية

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما عنيفا على رئيس النظام السوري بشار الأسد، واصفا إياه بالحيوان والشرير.

وقال ترامب في مقابلة له مع محطة “فوكس نيوز” تبث اليوم: “عندما تلقي غازاً أو براميل ضخمة معبأة بالديناميت وسط مجموعة من الناس ثم تجد الأطفال بدون أذرع أو أرجل أو أوجه.. هذا حيوان”.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعم شخصاً شريراً بحق، مضيفا: “أظنه سيئاً جداً سواء بالنسبة لروسيا، أو للبشرية، والعالم أجمع”.

ولفت إلى أنه لا يملك خططاً للدخول إلى سوريا، مؤكداً أن التدخل الأمريكي في سوريا سيكون عبر شن ضربات جوية جديدة تستهدف النظام.

تأتي تلك التصريحات على خلفية قصف جيش النظام السوري خان شيخون بريف إدلب بالكيماوي الأسبوع الماضي، الأمر الذي أودى بحياة العشرات من المدنيين بينهم أطفال، وشنت بعده الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على مطار الشعيرات العسكري قرب حمص بـ 58 صاروخ “توماهوك”.

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