12 أبريل 2017 مـ / موافق 15 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»جازان .. حكم قضائي بإعادة قائد مدرسة “الطفل المنحور على يد والده” إلى عمله بعد ثبوت عدم مخالفته
﻿

جازان .. حكم قضائي بإعادة قائد مدرسة “الطفل المنحور على يد والده” إلى عمله بعد ثبوت عدم مخالفته

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أصدرت المحكمة الإدارية بجازان، أمس الثلاثاء، حكماً ابتدائياً يقضي بإعادة قائد مدرسة الطالب المنحور على يد والده بأحد المسارحة إلى عمله بالمدرسة، وإلغاء القرار الذي اتخذته إدارة التعليم بجازان قبل نحو عام بإلغاء تكليفه ونقله إلى مدرسة أخرى.

وقال قائد المدرسة، محمد عطيف إن إدارة التعليم كانت قد عاقبته على خلفية قضية الطالب المنحور، بالنقل إلى مدرسة أخرى بعد 24 عاماً قضاها في المدرسة التي شهدت الواقعة، مشيراً إلى أنه رفع دعوى تظلم لدى المحكمة الإدارية ضد قرار إدارة التعليم؛ لإثبات براءته وزملائه بالمدرسة من ارتكاب أي قصور في القضية.

وأكّد أن ما استندت إليه المحكمة في قرارها الصادر لصالحه، هو أن المدرسة لم يكن لديها أي خطاب سواءً من المحكمة أو إدارة التعليم، بخصوص وصية الطالب الضحية لأحد من أقاربه، وهو ما يعني أن الأب يعتبر هو الوصي على ابنه في هذه الحالة، مشيراً إلى أنه سيستلم نسخة من الحكم بعد شهر ليكون نافذاً.

وكان الطالب عبدالله سويدي بالصف الرابع الابتدائي، قد قُتل قبل نحو عام نحراً على يد والده، الذي اصطحبه من مجمع مدارس تحفيظ القرآن الكريم بأحد المسارحة وذهب به إلى أحد الأحواش وقتله هناك، فيما سلم الأب نفسه للشرطة حينها واتضح أنه مريض نفسي ويتعاطى المخدرات.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق