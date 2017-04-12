أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»جازان .. حكم قضائي بإعادة قائد مدرسة “الطفل المنحور على يد والده” إلى عمله بعد ثبوت عدم مخالفته
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | مخالفون منذ 20 عاماً بجدة يرحبون بحمل...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أكد عدد من مخالفي نظام الإقامة بالمملكة من القاطنين بجوار ميدان المستقبل بمدينة
-
موهوبات المملكة يحصدن 3 ميداليات في أولمبياد ...بتاريخ
(أنحاء) – الرياض : ــ حققت موهوبات المملكة إنجازاً جديداً، حيث فازت ثلاث طالبات من موهوبات الوطن بثلاث
-
تفاصيل خطة ابتزاز المقيم اللبناني زوجته “السع...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشفت مصادر عن تفاصيل خطة الابتزاز التي قام بها مقيم لبناني متزوج بمواطنة، للاستيلاء
-
“كاتب ضبط” يروي ملابسات الاعتداء عليه داخل ال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشف كاتب ضبط بمحكة الأحوال الشخصية بالطائف، تفاصيل واقعة الاعتداء عليه بالضرب من أحد