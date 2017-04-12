أنت تتصفح:الرئيسية»شبكات اجتماعية»فيديو | قائد سيارة يسير بسرعة تتجاوز 300 كلم على طريق سريع.. ومغردون ينتقدون
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تدرون يا أنحاء إني أكاد اجزم انكم تتوقعون انه مطوع وميتين عليه تبونه ينمسك مو علشانه مسرع بل علشانه مشغل قرآن أما السرعة فهي شماعه فقط ههههه اي والله هذا اللي يحس فيه كثير من الناس.