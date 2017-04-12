27 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | قائد سيارة يسير بسرعة تتجاوز 300 كلم على طريق سريع.. ومغردون ينتقدون

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أظهر مقطع فيديو تناقله رواد موقع “تويتر”، قائد سيارة يقود مركبته بسرعة جنونية على أحد الطرق السريعة تجاوزت 300 كلم في الساعة، موثقاً ذلك من خلال التصوير بالفيديو، ولم يتضح مكان ووقت تصويره..

وبيّن الفيديو تصوير قائد السيارة للطريق أثناء قيادته لسيارته من نوع “أودي”؛ حيث صور عداد السرعة أثناء ارتفاع السرعة بشكل جنوني من 180 كلم حتى وصلت إلى 314 كلم في الساعة، فيما كان قائد السيارة يستمع للقرآن الكريم أثناء القيادة.

من جانبهم، انتقد مغردون على موقع “تويتر” بشدة قائد السيارة؛ بسبب تهوره وعدم اكتراثه بخطورة تصرفه على سلامته وسلامة مرتادي الطريق، مطالبين الجهات الأمنية بالتوصل إليه ومعاقبته، فيما استغرب آخرون من تشغيل قائد السيارة القرآن الكريم أثناء القيادة بهذه السرعة.

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تعليق واحد

  1. ramez بتاريخ

    تدرون يا أنحاء إني أكاد اجزم انكم تتوقعون انه مطوع وميتين عليه تبونه ينمسك مو علشانه مسرع بل علشانه مشغل قرآن أما السرعة فهي شماعه فقط ههههه اي والله هذا اللي يحس فيه كثير من الناس.

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