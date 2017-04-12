12 أبريل 2017 مـ / موافق 15 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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كل 8 ثوانٍ يموت شخص عبر العالم بسبب التدخين

بتاريخ هنا و هناك

(أنحاء) – متابعات : ــ

أرقام جديدة صادمة كشفتها دراسة طبية حديثة تفيد بوقوع حالة وفاة في العالم كل 8 ثوانٍ بسبب التدخين ، مرجحة ارتفاع هذا العدد جراء ازدياد عدد المدخنين عبر المعمورة.

وذكرت الدراسة التي نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية وتناقلتها عديد وسائل الإعلام، أن العالم احتوى على مليار مدخن في عام 2015، وذلك على الرغم من إجراءات حظر التدخين في كثير من الأماكن إلا أنه من المتوقع ارتفاع هذا العدد.

وأوضحت الدراسة التي قادها باحثون بمعهد المقاييس والتقييم الصحي في جامعة واشنطن أن حالة وفاة تقع كل 8 ثوانٍ في العالم بسبب التدخين، مشيرة إلى أن واحدا من بين أربعة رجال، وواحدة من بين 20 امرأة عرضة للموت المفاجئ بسبب التدخين.

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