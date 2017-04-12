وزير التعليم يزور جناح الملحقية الثقافية في بريطانيا

(أنحاء) – متابعات : ــ
زار معالي وزير التعليم الدكتور محمد العيسى جناح الملحقية الثقافية في بريطانيا ضمن المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز المؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض وبتنظيم من وزارة التعليم خلال الفترة من ١٢-١٥ ابريل ٢٠١٧.
من جانبه رحب سعادة الدكتور عبدالعزيز المقوشي الملحق الثقافي في بريطانيا بمعالي الوزير اثناء زيارته لجناح الملحقية اليوم واطلع الملحق معالي الوزير على اهم المهام التي تضطلع بها الملحقية في خدمة المبتعثين والمبتعثات في بريطانيا وكذلك على الدور الذي سيقوم به وفد الملحقية في الإجابة على استفسارات زوار المعرض على كل مايخص الدراسة والابتعاث في الجامعات البريطانية والانظمة التي تهم الطالب والطالبة قبل السفر والعيش في المملكة المتحدة.
وأكد الملحق الثقافي على أهمية مشاركة الملحقية في هذا المعرض والذي يعد فرصة للاحتكاك وتبادل الخبرات والمعارف مع الجهات المشاركة في المعرض من الداخل والخارج لما يعود بالنفع والفائدة على مصلحة المبتعثين بشكل عام ويحقق اهداف الابتعاث.