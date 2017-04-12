12 أبريل 2017 مـ / موافق 15 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“هيئة السياحة”: الإعلان عن مشاريع جديدة ممولة من الدولة قريباً

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكد الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أنه سيتم قريباً إطلاق مشاريع جديدة للهيئة مموَّلة من الدولة.

وحول إعلان هيئة السياحة الأسبوع المقبل عن أول 4 مشروعات ممولة من الدولة، قال إن اللجنة المخصَّصة للمشاريع بين وزارة المالية والهيئة أنهت دراساتها، والهيئة أوصت بقبولها للإقراض، وسيتم الإعلان عنها قريباً.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن برنامج الإقراض الجديد لا يشمل فقط الفنادق، كما في السابق، ومخصص للمحافظات وللمواقع التي يكون عدد سكانها أقل من مليون نسمة، وأعلى من 50 ألف نسمة في الوقت الحاضر.

وأضاف: “خُصِّص البرنامج للمشاريع السياحية، ومن ضمنها الإيواء، ولكن بمفهوم أبعد، الإيواء؛ والمشاريع والمرافق الترفيهية والسياحية”، حسب “سبق”.

ولفت إلى إطلاق برنامج جديد لتهيئة المستثمرين الذين يعرفون كيف يتعاملون مع القرض، مشيرا إلى تقدم القطاع الخاص والمستثمرين بعدة مشاريع جديدة.

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