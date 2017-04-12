أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»التنمية العقارية: المواطن الذي دخله 10 آلاف وأسرته 6 أفراد يُعتبر متوسط الدخل.. وسنتحمل عنه أرباح التمويل
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