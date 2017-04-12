12 أبريل 2017 مـ / موافق 15 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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التنمية العقارية: المواطن الذي دخله 10 آلاف وأسرته 6 أفراد يُعتبر متوسط الدخل.. وسنتحمل عنه أرباح التمويل

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

قال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، إن المواطن الذي دخله 10 آلاف ريال شهرياً، وأسرته مكونة من 6 أفراد، يُصنف ضمن شريحة ذوي الدخل المتوسط، وبالتالي سيتحمل عنه الصندوق أرباح التمويل العقاري كافة.

وأوضح العصيمي أن أرباح القروض تتفاوت بين البنوك وشركات التمويل المختلفة، لافتاً إلى أنه من حق المستفيد اختيار البنك الذي يرغب في التعامل معه، بحيث يسدد أصل قيمة القرض بينما يتحمل الصندوق الأرباح، حسب “المدينة”.

وكان الصندوق قد ذكر في أكثر من مناسبة أنه سيتحمل أرباح التمويل السكني كافة عن المواطنين وفقاً لعدة عوامل، منها الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة، حيث سيتحمل أرباح التمويل كافة عن ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وما لا يقل عن 35% لذوي الدخل المرتفع.

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