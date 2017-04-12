أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»أكثر من مليون مستفيد من الأشخاص ذوي الإعاقة والضمان الاجتماعي حدثوا بياناتهم و 15يوماً متبقية من مهلة التحديث
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
استخراج بطارية ألعاب من مريء طفل...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ استقبل مستشفى خميس مشيط العام حالة محولة من مستشفى الملك عبدالله ببيشة لطفل
-
فيديو | مواطن يوثق رش مبيدات أثناء الذبح بمسل...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ وثق مقطع فيديو صوره مواطن، مشهد رش مبيدات حشرية داخل مسلخ بمحافظة الخفجي
-
التنمية العقارية: المواطن الذي دخله 10 آلاف و...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ قال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، إن المواطن الذي دخله 10
-
“هيئة السياحة”: الإعلان عن مشاريع جديدة ممولة...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أكد الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أنه سيتم