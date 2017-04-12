12 أبريل 2017 مـ / موافق 15 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أكثر من مليون مستفيد من الأشخاص ذوي الإعاقة والضمان الاجتماعي حدثوا بياناتهم و 15يوماً متبقية من مهلة التحديث

بتاريخ أنحاء الوطن

الرياض – واس : ــ

حدث 1.007.248 مستفيداً من الرعاية الاجتماعية “الأشخاص ذوي الإعاقة والضمان الاجتماعي”، بياناتهم إلكترونياً، عبر البوابة المخصصة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية eservices.mlsd.gov.sa، إضافة إلى فروع الوزارة بالمناطق، وذلك بدء من إعلان تلقي طلبات التحديث بتاريخ 1 صفر من عام 1438هـ، حتى يوم الاثنين الموافق 13 رجب 1438هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن بيانات المحدثين تنقسم إلى 3 أقسام، أولها مستفيدو الضمان، الذين شكلوا نحو 71% من إجمالي من حدثوا بياناتهم، أما القسم الثاني فهم مستفيدو الرعاية، حيث بلغت نسبتهم نحو 18% من إجمالي محدثي البيانات، والقسم الثالث يجمع بين القسمين السابقين، وهم مستفيدو الرعاية والضمان معاً، وبلغت نسبتهم نحو 11%.

وأضاف أن نسبة الإناث شكلت النسبة العليا بنحو 59% من المستفيدين الذين حدثوا بياناتهم بعدد بعدد 594.17 مستفيدة ، بينما بلغ عدد الذكور نحو 413.074 بنسبة 41%، مشيراً إلى أن تحديث بيانات المستفيدين، الذي يستمر حتى 1 شعبان 1438هـ، يتم وفق آلية تتميز بالدقة، وتراعي ظروف المستفيدين، وتساعدهم على إتمام عملية التحديث وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، والوصول إلى غير القادرين منهم لخدمتهم في مواقعهم، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لرفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، وبناء آلية تواصل مستقبلية فعالة مع جميع المستفيدين من خدماتها، تحقيقاً لرسالتها في الوصول إلى المستفيدين أينما كانوا، وتفعيل وسائل التواصل المباشر مع مستفيدي الضمان والرعاية الاجتماعية، والوصول لهم في أي وقت، وبشكل ميسر وسهل.

وبين أنه من خلال توزيعهم على المناطق الإدارية للمملكة، جاءت منطقة مكة المكرمة الأعلى من حيث عدد المستفيدين، حيث بلغت نسبتهم نحو 20.5% من إجمالي المستفيدين الذين حدثوا بياناتهم على مستوى المملكة، تلتها منطقة الرياض بنسبة 16%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 13.5%، فيما حلت منطقة عسير في المرتبة الرابعة بـ 11.5% من إجمالي عدد المحدثين في المملكة.

وأضاف جاءت منطقة جازان في المرتبة الخامسة بـ 8.8% من الإجمالي، تلتها المدينة المنورة بـ 6.9%، ثم القصيم بنحو 4.7%، فيما حلت حائل في المرتبة الثامنة بنسبة 4.6%، تلتها منطقة تبوك بنسبة 3.4% من الإجمالي، بينما جاءت منطقة نجران بالمركز العاشر، حيث شكل عدد من حدثوا بياناتهم في المنطقة نحو 3.1%من إجمالي المحدثين، تلتها منطقة الجوف بنسبة 2.5%، بينما جاءت منطقة الباحة في المركز الثاني عشر بنسبة 2.4%، وأخيراً حلت منطقة الحدود الشمالية في المركز الثالث عشر بـ 2.1%.

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