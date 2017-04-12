12 أبريل 2017 مـ / موافق 15 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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استخراج بطارية ألعاب من مريء طفل

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

استقبل مستشفى خميس مشيط العام حالة محولة من مستشفى الملك عبدالله ببيشة لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات قام ببلع بطارية ألعاب.

وبعد الكشف عليه واجراء التحاليل والأشعة، تم اجراء عملية ناجحة عاجلة للطفل عن طريق فريق طبي والتنسيق مع مستشفى الولادة والأطفال لتنويم الحالة حسب التنظيم الطبي المتبع.

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