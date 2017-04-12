12 أبريل 2017 مـ / موافق 15 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | لص يجبر صاحب سيارة على الترجل منها فيفاجئه الأخير بإطلاق النار عليه
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فيديو | لص يجبر صاحب سيارة على الترجل منها فيفاجئه الأخير بإطلاق النار عليه

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