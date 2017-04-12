12 أبريل 2017 مـ / موافق 16 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وظائف شاغرة للجنسين بمستشفى القوات المسلحة في وادي الدواسر

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن برنامج مستشفى القوات المسلحة بمحافظة وادي الدواسر عن توفر 111 وظيفة شاغرة للسعوديين والسعوديات في عدد من التخصصات الطبية والفنية لحملة شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم.

وأكد البرنامج أنه يمكن للراغبين في شغل هذه الوظائف تقديم الطلبات عبر البريد الإلكتروني [email protected] في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 3/8/14388هـ  على أن يكون التقديم على وظيفة واحدة فقط وأن يجتاز المتقدم ما تقرره إدارة المستشفى من اختبارات أو مقابلات شخصية تتطلبها الوظيفة.

واشترطت إدارة المستشفى على المتقدمين للوظائف الطبية إضافة رقم تسجيل وتصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حسب “الرياض”.

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