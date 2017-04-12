12 أبريل 2017 مـ / موافق 16 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | مشاجرة بين عمالة وافدة في بسطات خضار شرق الرياض
﻿

فيديو | مشاجرة بين عمالة وافدة في بسطات خضار شرق الرياض

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر وقوع مشاجرة بين عدد كبير من العمالة الوافدة في مكان يمتلئ بالبسطات المخصصة لبيع الخضراوات والفواكه أمام إحدى الجوامع.

وأظهر المقطع حصول فوضى كبيرة في المكان بسبب المشاجرة وملاحقة العمال لبعضهم، كما صور المقطع سقوط سيدة كانت متواجدة في المكان على الأرض.

ووفقاً لمتداولي المقطع فإن لمشاجرة وقعت في أحد مواقع البسطات الشهيرة في حي المنار شرق مدينة الرياض، في حين لم ترد أي معلومات توضح سبب المشاجرة وملابساتها.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق