12 أبريل 2017 مـ / موافق 16 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع طريف للطفل “شبل قطر” على الهواء مع المذيعة سارة دندراوي.. ويذكرها: “ترانا مباشر”

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أثار الطفل القطري ناصر الأبهق، المعروف باسم “شبل قطر”، خلال لقاء معه في برنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية”، ضحك المذيعة سارة دندراوي، عندما سألته عما إذا كان هناك موقف ضايقه خلال إلقائه الشعر.

وأجاب الطفل ناصر بأن ذلك حدث بمقطع واحد له، وبدأ يحكي عن امرأة قائلا: “هذي واحدة الله يشفيها..”، ولم يكمل، حيث ضحكت المذيعة، فقال لها “ايش فيك؟”، قالت “بتضحكني”، قال لها ضاحكًا: “ما فيه شيء يضحك”، إلا أنها لم تتمالك نفسها وظلت تضحك، فضحك هو، مذكرا إياها بأنهما على الهواء مباشرة.

يُذكر أن الأبهق اشتهر بإلقاء الشعر أمام حكام الدول، بكل جرأة، ولقي إلقاؤه للشعر تقديرًا كبيرًا من قبل كل من سمعه، خاصة أنه حديث السن، كما انتشرت له مقاطع عديدة على “سناب شات”.

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