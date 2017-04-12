12 أبريل 2017 مـ / موافق 16 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعليم المدينة يُعلق الدراسة بمجمع حي البدر للطالبات بسبب “الثعابين”

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت إدراة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة اليوم الخميس في مجمع حي البدر للطالبات بسبب انتشار الثعابين.

وأوضحت إدارة التعليم أنه سيستمر تعليق الدراسة بالمجمع إلى أن تقوم فرق الأمانة بالكشف على الموقع ومكافحة الثعابين التي ظهرت فيه.

وأكدت إدارة التعليم، أن ذلك القرار يأتي في إطار متابعة ما تم تداوله في “تويتر” عن ظهور ثعابين في مجمع مدارس للبنات، وتم تمرير بلاغ إلى أمانة المنطقة والدفاع المدني.

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