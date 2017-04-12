أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»روسيا تُسقط مشروعا غربيا للتحقيق في هجوم خان شيخون
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
بعد استشهاد 5 من جنودها.. قيادة تحالف دعم الش...بتاريخ
الرياض – واس :- أصدرت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بيانًا اليوم الأربعاء عبرت فيه عن خالص
-
“الداخلية المصرية” تكشف عن هوية منفذ هجوم كني...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن أنها توصلت لهوية الإرهابي الذي نفذ الهجوم الانتحاري
-
فيديو | “ترامب” يشن هجوماً عنيفاً على “بشار ا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما عنيفا على رئيس النظام السوري بشار الأسد،
-
الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي تعترض ...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات : ــ قال مصدر عسكري في القوات الحكومية، إن الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي بقيادة