12 أبريل 2017 مـ / موافق 16 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المصرية “إيمان” فتاة النصف طن تخسر نصف وزنها.. والفريق الطبي يكشف حالتها والخطوة المقبلة

بتاريخ هنا و هناك

(أنحاء) – متابعات :-

كشف الفريق الطبي الهندي المُعالج لحالة الفتاة المصرية إيمان عبدالعاطي، الشهيرة إعلامياً بـ”فتاة النصف طن” أو “أسمن امرأة في العالم”، عن الوزن الذي وصلت إليه حالياً بعد إجراء جراحة تكميم المعدة لها مؤخراً والخطوة المقبلة في علاجها، لافتاً إلى أنها خسرت 242 كلغ منذ وصولها إلى الهند للعلاج.

وأوضح الطبيب الهندي مفضل لكدوالا وفقاً لـ”العربية”، أن الفتاة إيمان فقدت نصف وزنها منذ وصولها إلى مدينة مومباي في 11 فبراير الماضي، مبيناً أنها فقدت 98 كلغ في 13 يوماً فقط من وصولها الهند؛ نتيجة النظام الغذائي السائل والعلاج الطبيعي، كما خسرت نحو 100 كيلو أخرى بعد إجراء جراحة تكميم المعدة لها؛ ليصل إجمالي ما خسرته بعد عدة عمليات جراحية منذ بداية العلاج إلى 242 كلغ.

وبيّن أن الأجهزة الحيوية للفتاة إيمان تعمل بشكلٍ طبيعي وأفضل من أي وقت مضى، رُغم أنها طريحة الفراش وتعاني من شلل بالجانب الأيمن، مشيراً إلى أن الخطوة المقبلة في علاجها هي العودة إلى مصر؛ لتكون تحت الملاحظة لفترة ومن ثم تعود مرة أخرى إلى الهند.

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