12 أبريل 2017 مـ / موافق 16 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | زبون غاضب يهاجم موظفين بمحطة وقود
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فيديو | زبون غاضب يهاجم موظفين بمحطة وقود

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