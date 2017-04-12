12 أبريل 2017 مـ / موافق 16 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مدني حائل يحذر من تقلبات جوية وغبار يعيق الرؤية الأفقية

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أشار الدفاع المدني بمنطقة حائل إلى ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يحذر من تعرض المنطقة لحالة من التقلبات الجوية، وعدم الاستقرار اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس وحتى الساعة الرابعة عصراً – بمشيئة الله-.

وأوضح متحدث الدفاع المدني بحائل المقدم نافع بن عليان الحربي، أن الأرصاد حذرت من نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مستوى الرؤية الأفقية، مناشدا الجميع بتوخي الحيطة والحذر.

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