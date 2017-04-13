13 أبريل 2017 مـ / موافق 16 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعرّف على جديد محاكمة الفنان سعد المجرد.. محاميه يخرج من المحكمة غاضباً

بتاريخ ثقافة وفنون

(أنحاء) – متابعات :-

مثل الفنان المغربي سعد المجرد، الثلاثاء الماضي، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في فرنسا، بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.

وانتهت جلسة المجرد دون إفصاح محاميه عن مداولات المحكمة أو إعلان الحكم، لكن وبحسب ما أفيد فقد رفض قاضي التحقيق إطلاق سراحه، ما دفع محاميه إلى المغادرة غاضباً.

وفي هذا السياق، أكد محمد أوموسي مدير مكتب تلفزيون دبي في باريس على حسابه على تويتر أن المحاكمة انتهت في وقت سريع جداً، وبدا الغضب على محامي المجرد، حسب “هافينغتون بوست”.

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