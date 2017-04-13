13 أبريل 2017 مـ / موافق 16 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مَن ينقذ مواطن من الموت على قارعة الطريق؟

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – جدة : ــ

تحصّلت “أنحاء” على مقطع فيديو يُظهِر رجلاً مرمياً على قارعة الطريق في جدة بحي البلد بجوار عمارة البنك الأهلي أمام سوق المحمل بجانب سوق الكورنيش أمام حديقة القطار.

وناشد المعلم مازن محمد صفطة – موثق المقطع -، وهو فنان تشكيلي وعضو في منظمة الأمم المتحدة، المسؤولين لإنقاذ هذا الرجل من حالته الصحية المتدهورة.

أماني الحزيمي: اتصلت بالهلال الأحمر أكثر من نصف ساعة ولم يصل

وقد وثقت الفنانة التشكيلية أماني عافت الحزيمي حالة المواطن بعد أن وقفت على حالته المرضية من مكان الحدث، وأكدت أنها اتصلت على الهلال الأحمر ولكنه لم يصل سريعاً.

الجهات المختصة تصل إلى الموقع وتتعامل مع المواطن

وصلت الجهات المختصة إلى الموقع المتواجد فيه المواطن المريض، بعد إثارة الموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم نقله.

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