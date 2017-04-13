13 أبريل 2017 مـ / موافق 16 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اليمن: رفض واسع لحكم الإعدام الذي أصدره ‏الانقلابيون بحق صحافي يمني

بتاريخ أنحاء العالم

عدن – واس :-

دعت وزارة الإعلام اليمنية، المجتمع الدولي إلى القيام بدور إنساني إزاء المأساة التي يواجهها ‏الصحافيون في اليمن وألا يقف صامتا أو مكتوف الأيدي أمام معاناة آلاف الأسر.‏

وجاءت الدعوة إثر إصدار محكمة أمن الدولة التابعة للانقلابيين في صنعاء أمس حكما ‏بالإعدام على الكاتب والصحفي يحي عبد الرقيب الجبيحي.‏

وأكد مصدر بالوزارة في تصريح بثته اليوم وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الحكم سياسي ‏بامتياز وجزء من سياسات تدمير البنية الاجتماعية لليمنيين وتصفية خصومة سياسية مع ‏صاحب موقف ورأي رافض للانقلاب ومن يقوده.‏

من جهتها، أكدت نقابة الصحفيين رفضها حكم الإعدام ضد الصحافي الجبيحي ومثول ‏الصحافيين أمام محكمة أمن الدولة.

ودعت النقابة في بيان الليلة الماضية، المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحريات ‏الرأي والتعبير التضامن مع الصحافي الجبيحي ورفض الحكم والعمل على ايقاف العنف ‏المتزايد تجاه الصحافة والصحفيين.‏

واستنكرت النقابة الحكم غير الدستوري والقانوني والمعبر عن ميليشيات الانقلابيين ، مشيرة ‏إلى أن الميليشيات استهدفت كل مقومات الحريات الإعلامية والصحفية .‏

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