13 أبريل 2017 مـ / موافق 16 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عندما صمت العقلاء كان لابد من ظهور السفهاء

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

عندما يصمت العلماء والعقلاء في الأمة عن أمور أساسية ويتحدثون في شؤون ثانوية فهنا يكمن الخطر الحقيقي على الدين والأمة والمجتمع فلو نطقوا بما يعلموا أوصمتوا دوما لكان خير لهم ولنا

لأنهم إذا تحدثوا في أموراً معينة وتركوا أمور وهموم وقضايا أخرى مصيرية شائعة ومنتشرة في المجتمع فالبديهي بعد إذاً أن يفهم الإنسان البسيط بأن ماسكتوا عنه مقبول وجائز شرعاً وأن الحرام فقط  في ماتحدثوا فيه وعنه وهنا تكمن المعضلة يالعمري فيستغل ذلك أعداء الله والدين فينبثون سمومهم ويسوقون أفكارهم الهدامة للدين والأسرة والفرد عن طريق الإعلام الرسمي والغير رسمي والإعلام المهاجر الحليف والمحلي لتصل إلى كافة شرائح وطبقات المجتمع

ومع كل مايبث ويرسل على بيوتنا من برامج ومسلسلات هابطة عفنة ووالله إنها مخلوقة وموجهة لبلدنا بالذات آخر البلاد المسلمة المحافظة أقول ومع كل ذلك لا عالم ولا عاقل ينكر أو ينبس ببنت شفة على كثرهم وشهرتهم ونجوميتهم بل ليتهم يخجلون ويكفون عن الظهور في قنوات الترفية الغير مباح …!!

فماذا أعمى بصيرتهم ومن أخرس ألسنتهم عن قول كلمة حق أمام وضد السيول الجارفة سواء من الإعلام أو من بعض الأنظمة والقوانين التي تفجعنا بها بعض وزاراتنا الموقرة من إخراج مندفع وغير مبرر للمرأة بحجة العمل تحت العبارة المطاطية الشهيرة “وفق ضوابط الشريعة الإسلامية”

فماذا بعد كل هذا ترجون وماذا تتوقعون وإلى أين نحن ماضون إذا أستمر الحال على ماهو عليه اليوم

قال تعالى:”إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلاً أولئك مايأكلون في بطونهم إلا النار”

وإليكم أحبتي مثال وشاهد من العصر الحديث على العالم الرباني النزيه

في عام ١٩٦١م ظهر الحبيب بورقيبة رئيس تونس على التلفاز وهو يفطر في نهار رمضان ودعا الشعب إلى الإفطار بحجة أن الصيام يقلل الإنتاج ولكي يلبس هذ الأمر لباسه الشرعي طلب من مفتي تونس آنذاك وهو العلامة الطاهر بن عاشور أن يفتى بجواز الإفطار بدعوى زيادة الإنتاج!

فظهر الشيخ الطاهر ابن عاشور على التلفاز والناس تنتظر ما سوف يقوله الشيخ فقام الشيخ بتلاوة الآية:(يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)ثم قال:صدق الله وكذب بورقيبة صدق الله وكذب بورقيبة صد الله وكذب بورقية قالها ثلاث مرات وأفتى بحرمة الإفطار وأن من يفعل ذلك فقد أنكر معلوماً من الدين بالضرورة وأبطل دعوة أن الصيام ينقص من الإنتاج فخرست الألسن وما أستطاعت الحكومة التونسية إلا أن تصمت وأعلى الله فريضة الصيام في تونس على يد الشيخ الطاهر بن عاشور

رزق الله أمتي بشيخ طاهر كابن عاشور ورزقي ورزقكم على الله

والله من وراء القصد

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