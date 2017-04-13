13 أبريل 2017 مـ / موافق 16 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سجينة العرف..

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

يريد رجل راشد عاقل ليس متهم أو قيد تحقيق أن يسافر خارج وطنه “لأي سبب كان”، يقوم تبعا بإصدار تأشيرة وشراء تذكرة لوجهته “أيا كانت” وتجهيز عفشه والتوجه للمطار و المرور بالجوازات للحصول على ختم الخروج التلقائي ثم الصعود على الطائرة، بعدها يصل الى محطته ويختم جواز سفره من قبل الجوازات فيستلم عفشه ويدخل بلد الوصول آمنا مطمئنا ويؤدي الغرض من سفره أو يمكث هناك حد سماح تأشيرته بذلك، ثم يعود “ان شاء” بسلام ويدخل وطنه آمنا مطمئنا.

والآن.. تريد امرأة راشدة عاقلة ليست متهمة ولا قيد تحقيق أن تسافر خارج وطنها لأي سبب كان، تقوم تبعا باستجداء ولي أمرها للتفرغ ومرافقتها كمحرم، فان أذن قام بترتيب جميع ما ذكر أعلاه لكليهما، وان لم يأذن تنتقل للمرحلة الثانية وهي استجداء أن يوافق على سفرها بمعية محرم آخر أو قريبة أو صديقة، فان لم يأذن ينتهي أمرها وتتوقف مصالحها وتقبع سجينة حظها العاثر، وان وافق تنتقل للمرحلة الثالثة وتقوم بتذكيره مرارا وتكرارا بإصدار جواز سفر لها أو تجديد جوازها المنتهي الصلاحية و منحها تصريح سفر، فان لم يفعل سواء لانشغاله أو قاصدا تلغي سفرها وتبقى لتتحسر على خسائرها المادية والمعنوية، وان تكرم وفعل تقوم باستخراج تأشيرة مستعجلة بما تبقى لها من وقت وتدفع من أجلها الألوف على أمل أن تصدر قبل فوات الأوان، ثم تقوم بحجز رحلتها و شراء التذكرة وتجهيز العفش وتأمين أطفالها ان كان لديها أطفال. في يوم السفر تقوم بترتيب المواصلات من منزلها للمطار فان تواجد السائق والتزم بالوقت المحدد للمغادرة كان بها، وان لم يتوفر أو تأخر تقوم باستجداء ولي أمرها ليقلها للمطار. هنا ان لم يوافق أو كان مشغولا فاتتها الرحلة، وان عطف وقاد بها توجهت للمطار لللحاق بالرحلة. عندما تصل لحاجز الجوازات يقوم الموظف بالتأكد من أنها مصرح لها بالسفر من قبل ولي أمرها قبل أن يمنحها ختم الهروب المعجزة (أقصد ختم الخروج)، فان وجد تصريحا تجاوزت الحاجز وحينها تصل رسالة معيار التأكد الثلاثي الشهيرة “الاختيارية للولي والاجبارية للمولى عليها” لولي أمرها لابلاغه بنيتها مغادرة الوطن ووجهتها لعله لا يعلم بعد هذا كله فيأتي ليسحلها لزنزانتها الملكية، أما ان لم يجد موظف الجوازات تصريح السفر لأي خلل فني أو تدريبي يتحول المشهد لآخر فصل في قصة “نهاية امرأة شجاعة”.

أين تحدث كل هذه الاهانات للمرأة المسافرة في أي مكان آخر في العالم؟ وباسم ماذا تحدث هنا؟ وأي صورة تعكس عن نساءنا غير أنهن لسن أهل للثقة بعقولهن أو قدراتهن أو أخلاقهن كسائر نساء العالم، وعن رجالنا غير أنهم متسيدين على نسائهن مستعبدين لهن وممسكين لحقوقهن الانسانية؟ وأخيرا، أي احراج للدولة يتسبب به هذا التعقيد الرسمي المبني على أعراف بادت وتخلفت عندما تتصدر مثل هذه الأخبار المشهد الإعلامي العالمي في زمن نحن أحوج ما نكون الى اثبات طبيعيتنا وجاهزيتنا لأن نكون جزء من العالم المتحضر.

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