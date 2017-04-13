13 أبريل 2017 مـ / موافق 16 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جدة.. الأرملة السورية التي ورثت 67 مليون ريال تتقدم بدعوى جديدة لاستلام نصيبها

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

رفعت الأرملة السورية الشابة، وارثة رجل الأعمال السعودي الشهير، بدعوى قضائية جديدة لمحكمة الأحوال الشخصية بجدة للمطالبة بنصيبها من الإرث، والذي يقدر بنحو 67 مليون ريال، وذلك بعد حصولها على حكم قضائي يثبت زواجها منه.

وحددت ذات المحكمة، منتصف الشهر المقبل للبدء في حصر تركة رجل الأعمال تمهيدا لتوزيعها على الورثة الشرعيين، والتي تتنوع بين عقارات وأموال منقولة وغير منقولة وعقارات.

وقال مصدر قضائي إن الدعوى الجديدة للأرملة السورية هي خطوة متعارف عليها في مثل تلك القضايا المتعلقة بالإرث تمهيدًا للحصول على نصيبها، مشيرا إلى أحقيتها بالمطالبة بالحجز التحفظي على هذه الأملاك والمطالبة بتعيين حارس قضائي لإدارتها حتى انتهاء قضيتها، وفقا لـ”المدينة”.

وكانت الأرملة قد تزوجت رجل الأعمال الشهير سراً قبل وفاته بشهر واحد، ورفض أبناؤه منحها 200 ألف ريال للتنازل عن المطالبة بالميراث، فرفعت قضية حصلت بموجبها على حكم بضمها للورثة في الثروة البالغة 600 مليون ريال، إضافة إلى فلل وأراض ومحال تجارية.

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