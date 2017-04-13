13 أبريل 2017 مـ / موافق 16 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الملك سلمان يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
﻿

الملك سلمان يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

بتاريخ أنحاء الوطن

الصياهد – واس :-

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ــ اليوم الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الجديدة لهذا العام 1438هـ /2017م وذلك في موقع المهرجان في الصياهد الجنوبية للدهناء (140 كم ) شمال شرق مدينة الرياض.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – مقر المهرجان وضيوفه كل من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية بدولة قطر، ومعالي الشيخ سعد بن محمد السعدي وزير الشؤون الرياضية بسلطنة عمان، كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آمير منطقة الرياض ومعالي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الدكتور فهد بن عبدالله السماري وعدد من المسؤولين .

كما وصل في معية الملك المفدى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السموالملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

وقد اطلع خادم الحرمين الشريفين فور وصوله على مجسم مشروع القرية السعودية للإبل الذي يضم مدخل الإبل المزايين وميدان المزايين وخيمة تعاليل وسوق ومزاد الإبل ومسار تفويج الإبل ومدرجات الزوار والمزاد الذهبي والقرية والمركز الإعلامي ومخيمات الخدمات المساندة .

كما تفضل – رعاه الله – بتدشين القرية السعودية للإبل التي تعد أول قرية متخصصة للإبل وتراثها وأبحاثها وتجارتها في المملكة .

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين وضيوفه مكانهم في المنصة الرئيسة عزف السلام الملكي.

ثم بُدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق