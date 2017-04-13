الملحق الثقافي في بريطانيا يعقد اجتماعاً مع ممثلي الجامعات البريطانية في الرياض

(أنحاء) – حزام الزهراني :-
عقد الملحق الثقافي في بريطانيا الدكتور عبدالعزيز المقوشي اليوم اجتماعا مع المجلس الثقافي البريطاني في المملكة وممثلي الجامعات البريطانية المشاركة في معرض التعليم العالي والذي تشارك فيه الملحقية الثقافية بمدينة الرياض.
وفي بداية اللقاء رحب الدكتور عبدالعزيز المقوشي بممثلي الجامعات البريطانية في المعرض متمنيا لهم طيب الإقامة في المملكة مؤكدا أن هذا الاجتماع هو بداية لمزيد من التنسيق والتواصل بين الملحقية الثقافية والمؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة لتعزيز جسور التعاون فيما يصب في مصلحة المبتعثين والمبتعثات السعوديين في بريطانيا وكل قاصدي التعليم في المملكة المتحدة.
وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من النقاط والتي كان على رأسها دراسة التخصصات الطبية في الجامعات البريطانية وأهمية توسيع دائرة القبول فيها للطلاب السعوديين, وأكد الدكتور المقوشي أن الاجتماع خرج بنتائج إيجابية ومفيدة وسوف تستمر الملحقية في المتابعة والتنسيق لكل مايهم المبتعث والمبتعثة لتحقيق أعلى درجات التميز وتحقيق الهدف المنشود من برنامج الابتعاث.
من جانبه أكد محمود موصلي مدير البرامج والمشاريع في المجلس الثقافي البريطاني في المملكة أن لقاء الملحق الثقافي في بريطانيا بممثلي الجامعات البريطانية المشاركة في المعرض يعد خطوة مميزة وفعالة في عملية التواصل وكان اللقاء مثمراً وسوف تتاح الفرصة للطلاب من المملكة للالتحاق بشكل أكثر في التخصصات الطبية لدى الجامعات البريطانية.