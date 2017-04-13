13 أبريل 2017 مـ / موافق 16 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صور | سعودي يُشعل النار بجهاز صراف آلي في الليث.. والجهات الأمنية تطيح به

بتاريخ حوادث

(أنحاء) – متابعات :-

تمكنت الدوريات الأمنية من القبض على مواطن سعودي يعاني من اعتلالات نفسية مساء أمس (الأربعاء)،  أشعل النار في جهاز صراف آلي بإحدى محطات الوقود بمحافظة الليث.

وأفادت مصادر أن أحد المواطنين قام بسكب مادة البنزين على جهاز الصراف الآلي الموجود بطريق الساحل بجوار محطة بن دعجم وأشعل النيران فيه، لافتة إلى أن مسؤول محطة الوقود تعامل مع الأمر وتحفظ على المواطن لحين وصول الدوريات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية بمحافظة الليث تعاملت مع بلاغ مسؤول المحطة سريعا، حيث انتقلت فرق الدفاع المدني لإطفاء الحريق، كما تحفظت الدوريات على المواطن الذي ظهرت عليه معاناته من اعتلالات نفسية، لحين الوقوف على أسباب فعلته واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، حسب “سبق”.

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