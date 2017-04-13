13 أبريل 2017 مـ / موافق 16 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مؤتمر “إطعام الدولي” يكشف عن هدر كميات كبيرة من الغذاء بالمملكة.. وأكاديمي: رفع الدعم سيقلله

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

كشف “مؤتمر إطعام الدولي الأول”، الذي عُقد في الرياض الثلاثاء الماضي، حجم هدر الطعام في المملكة، مبيناً أن المملكة تهدر تقريباً ما تنتجه سنوياً، في حين يموت شخص كل ثلاث ثوانٍ على مستوى العالم من الجوع.

وأوضح الأمين العام لجمعية “إطعام”، المهندس عبدالعزيز النغيثر، خلال إلقاء كلمته، أن كمية الهدر في الخبز والمعجنات بلغت 35%، والهدر في الأرز يتراوح بين 30% و40%، مشيراً إلى أن هناك نحو 5 أطنان تهدَر يومياً في أسواق الخضراوات بالرياض.

وأشار النغيثر إلى أنه كل 3 ثوان يموت شخص من الجوع حول العالم، ويهدَر ما يقارب خمسين طنًّا من الخضراوات، في المقابل 12 % من سكان العالم لا يجدون الغذاء، لافتاً إلى أن الغذاء المهدر سنوياً يستهلك 173 مليار متر مكعب من الماء، ما يؤدي إلى انبعاث مليار طن من غاز الميثان.

فيما أكد المحاضر بجامعة الملك سعود، الدكتور خالد الرويس، أن هدر الطعام هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن رفع الدعم عن السلع سيسهم في تقليل الهدر في الطعام.

من جانبه، قال مدير عام إدارة الإرشاد الزراعي الدكتور سعود الحقيل، إن المملكة تنتج 9 آلاف طن من الأطعمة، وتستورد 20 ألف طن، في الوقت الذي قدرت فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية مقدار النفايات في المملكة لعام 2015 بما يقارب 14 مليون طن، بلغت نسبة مخلفات الطعام منها 28%..

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