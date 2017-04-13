13 أبريل 2017 مـ / موافق 16 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | ماجد القصبي مخاطباً مراقبي وزارة التجارة: “اضربوا بيد من حديد”

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

طالب وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، مراقبي الوزارة الميدانيين بعدم التهاون في العمل ‏الميداني، والضرب بيدٍ من حديد على المتورطين في ممارسات الغش والتقليد.

وأوضح الوزير في حديثه للمراقبين الميدانيين أنه “يجب حماية المستهلك بطريقة أفضل ضد ممارسات الغش التجاري، ونبحث في كيفية تحسين أدائنا لنواجه التطورات التي تحدث في طرق الغش”، مشيراً إلى أن ممارسة الغش امتدت لتشمل اسم المنتج وصلاحيته، إضافة إلى تقليد المنتج ومكوناته، إلا أن الوزارة لن تتأخر عن مكافحة الغش، والضرب بيد من حديد، على كل من يمارسه.

يُذكر أن الوزير كرّم قبل عدة أيام 48 موظفاً من رجال الرقابة الميدانيين ومركز البلاغات، نظير جهودهم المميزة في عملهم، والكشف عن حالات الغش التجاري والتقليد، وإحباط تصريف سلع غذائية فاسدة ومقلدة لأسواق المملكة.

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