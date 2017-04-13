13 أبريل 2017 مـ / موافق 16 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»​البحرين تبدأ منح العمالة الأجنبية تصاريح “عمل بلا كفيل” خلال أسابيع
﻿

​البحرين تبدأ منح العمالة الأجنبية تصاريح “عمل بلا كفيل” خلال أسابيع

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات :-

تبدأ البحرين خلال الأسابيع القادمة تطبيق إجراء تمكين العمالة الأجنبية من العمل بدون نظام الكفيل، بهدف تصحيح أوضاع نحو 48 ألف عامل مخالف.

وقال أسامة العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل في البحرين، إن الهيئة ستمنح ألفي عامل شهريا تصاريح للعمل النظامي، بعد أن يستكمل كل عامل الشروط التي حددتها الهيئة.

وأشار إلى أن التجربة الجديدة ستخضع للتقييم كل ستة أشهر، كما سيتم تقييمها بالكامل بعد عامين من بدء التطبيق، وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط” .

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق