فيديو وصور | ما هي “أم القنابل” التي أسقطتها الولايات المتحدة على أفغانستان؟

(أنحاء) – متابعات : ــ
أعلن سلاح الجو الأمريكي إسقاط القنبلة “GBU-43/B” العملاقة المعروفة باسم “أم القنابل” على شبكة من الأنفاق والكهوف الجبلية التابعة لتنظيمات إرهابية في أفغانستان اليوم.
وكشفت “الإندبندنت” في تقرير أن هذه القنبلة الموجهة هي الأقوى بعد القنابل النووية، حيث تزن أكثر من عشرة أطنان وتحتوي على 8.1 طن من المواد المتفجرة، وتعادل قوتها التفجيرية أحد عشر طنا من مادة “تي إن تي” شديدة الانفجار بينما تقدر قوة القنبلة النووية “الولد الصغير” التي أسقطتها أمريكا على مدينة “هيروشيما” اليابانية في الحرب العالمية الثانية 15 طنا من “تي إن تي”.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة “أم القنابل” في عمليات قتالية، وصُممت لأول مرة بواسطة سلاح الجو الأمريكي عام 2002، واعتبرت حينها أقوى قنبلة غير نووية.
رغم ذلك، كشفت روسيا عن قنبلة مماثلة عام 2007 أطلقت عليها اسم “أبو القنابل” واعتبرتها أقوى من “أم القنابل” التي أخذها الجيش الأمريكي أثناء غزو العراق، ولكنه لم يستخدمها.
وعن تكلفتها، أفاد موقع “Deagel” المعني بالشؤون العسكرية بأن تكلفة القنبلة الواحدة من “أم القنابل” تصل إلى 16 مليون دولار، وحتى الآن، أنفقت الولايات المتحدة 314 مليون دولار على إنتاجها.