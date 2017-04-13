13 أبريل 2017 مـ / موافق 17 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»شرطة الرياض توضح ملابسات القبض على شاب وفتاة تواجدا بالمطار لتوثيق وصول “دينا” من الفلبين
﻿

شرطة الرياض توضح ملابسات القبض على شاب وفتاة تواجدا بالمطار لتوثيق وصول “دينا” من الفلبين

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلنت شرطة منطقة الرياض مساء اليوم الخميس ضبط فتاة تبلغ من العمر 24 عاما يرافقها مواطن عشريني، إثر إقدامها على تصوير رجال الأمن المناوبين في صالة القدوم الأجنبي بمطار الملك خالد الدولي.

وتواجدت الفتاة المقبوض عليها في مواقف المطار الدولي بقصد توثيق الإجراءات المصاحبة لقدوم المواطنة “دينا علي” القادمة من الفليبين برفقة ذويها.

وأوضح الناطق الإعلامي للشرطة أنه بتاريخ 15 رجب 1438هـ قامت الجهات الأمنية بضبط الفتاة بعد قيامها بتصوير رجال أمن المركبات الأمنية المتواجدة بالقرب من صالة القدوم بالمطار الدولي.

وأضاف أن الفتاة أقرت في التحقيقات بالتعرف على مرافقها عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي بغرض استقبال المواطنة القادمة من الفلبين لدعم أفكارها عبر نشرها للصور الملتقطة لمجموعة أنشأتها عبر الواتس آب بقصد تداول تلك الصور وإعادة نشرها عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبان المتحدث الرسمي للشرطة أن أقوال مرافقها جاءت مطابقة لما أدلت به الفتاة المقبوض عليها، مشيراً إلى أنه تم إيقاف الفتاة بدار رعاية الفتيات، ومرافقها بمركز شرطة المطار، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم بحقهما حسب الاختصاص.

يذكر أن سفارة المملكة في الفلبين كانت قد أكدت أن ما حدث للمواطنة “دينا” هو شأن عائلي، مؤكدة أن المواطنة عادت مع ذويها إلى أرض الوطن.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق