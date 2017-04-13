13 أبريل 2017 مـ / موافق 17 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | بعد إعلان “الصحة”.. “معالج الجلطات” يؤكد عبر مقطع عدم تعرضه للحبس وانتظاره “التصريح”

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

ظهر المعالج الشعبي بندر البلوي في مقطع فيديو صوره (الخميس)، نافياً أنه تم القبض عليه، موضحاً أنه في منزله ولم يتم حبسه أو يتعرض لأي شكل من أشكال تقييد الحرية.

وأضاف أنه سيعاود نشاطه في علاج المرضى بعد صدور التصريح الخاص به، مشيراً إلى أنه متفائل في أن الفترة الحالية ستكون فترة راحة له ولجيرانه من زحام المرضى الذين يتدفقون على منزله.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أعلنت (الأربعاء) أنها ألقت بالتعاون مع الجهات المختصة في مدينة حائل القبض على شخص ادعى قدرته على علاج المرضى بالكيّ.

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