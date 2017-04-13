13 أبريل 2017 مـ / موافق 17 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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متحدث “الخدمة المدنية” يرد على مواطن اتهم الوزارة بـ “الواسطة” والتلاعب

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

رد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية، حمد المنيف، على تغريدة لمواطن اتهم الوزارة فيها بحذف أسماء المرشحين للوظائف وإحلال أسماء أخرى محلها، وقال إن “المسألة تجاوزت الواسطات”، بحسب تعبيره.

وأوضح المنيف أن بإمكان المواطن من خلال حسابه التحقق من اسم المرشح على الرغبات التي تقدم عليها، لافتاً إلى أن الوزارة تنشر التفاصيل الكاملة لعناصر المفاضلة بعد إعلان المرشحين النهائيين.

وأكد المنيف أن أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال شكوى المواطن إذا رُشح في مكانه وعلى نفس رغباته من هو أقل منه في النقاط.

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