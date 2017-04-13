13 أبريل 2017 مـ / موافق 17 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“قاتل “بن لادن” يروي تفاصيل جديدة عن العملية.. كيف تم الاغتيال ومحاولة التقاط صور مع القتيل
﻿

“قاتل “بن لادن” يروي تفاصيل جديدة عن العملية.. كيف تم الاغتيال ومحاولة التقاط صور مع القتيل

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أصدر جندي القوات الخاصة في البحرية الأمريكية روبرت أونيل – الذي قيل إنه من أطلق رصاصة الموت على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن – كتاباً جديداً يروي فيه تفاصيل أكثر عن العملية.

وقال أونيل، بحسب “هافينغتون بوست نقلاً عن موقع بيزنس إنسايدر”، إنه شارك في العملية الخاصة التي نُفذت في مدينة أبوت آباد الباكستانية في 2011 ضمن فريق SEAL، مشيراً إلى أنهم تواجهوا أولاً مع نجل ابن لادن (خالد) الذي كان يطلق النار من رشاش “كلاشنكوف” وتمكن هو من قتله برصاصة في الوجه.

وأكد أونيل أنه وأحد زملائه صعدا للدور الثالث في المبنى حيث تقع غرفة نوم “بن لادن”، مشيراً إلى أن زميله قتل امرأتين كانتا متواجدتين في الغرفة، وأطلق هو النار على ابن لادن وأرداه قتيلاً على الفور.

وكشف أونيل أن إطلاق وابل الرصاص أدى إلى انشقاق رأس ابن لادن على شكل حرف V، على حد تعبيره، مؤكداً أنهم كانوا يحاولون ضم شقي الرأس لالتقاط الصور، ولكنهم لم ينجحوا في ذلك، وتجنبوا في الأخير التقاط الصور، لأنها كانت ستتسبب بفضيحة دولية.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق