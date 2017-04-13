أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“قاتل “بن لادن” يروي تفاصيل جديدة عن العملية.. كيف تم الاغتيال ومحاولة التقاط صور مع القتيل
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