13 أبريل 2017 مـ / موافق 17 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | عبدالعزيز المريسل يتحدث عن استقالة فيصل بن تركي واختيار البديل

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