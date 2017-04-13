13 أبريل 2017 مـ / موافق 17 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | الملك سلمان يرد على مواطن طلب السلام عليه: “إذا جبتك بجيب غيرك”

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه ردة فعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بعدما طلب منه مواطن  أن يسلم عليه من خلف الستار الأمني.

وظهر المواطن في المقطع وهو ينادي على الملك قائلاً: “أبغى أسلم عليك أريد أن أسلم عليك”، ليرد الملك سلمان عليه قائلاً: “اسمع إذا جبتك بجيب غيرك”.

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