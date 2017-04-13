أنت تتصفح:الرئيسية»شبكات اجتماعية»فيديو | الملك سلمان يرد على مواطن طلب السلام عليه: “إذا جبتك بجيب غيرك”
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