13 أبريل 2017 مـ / موافق 17 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | راقٍ شرعي يطلب 900 ريال للقراءة على خزان مياه.. ويُعلِن لدى مشاهير “سناب” بـ 50 ألف

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد مشاهير السناب شات، تطرق فيه للحديث عن راقي شرعي طلب منه أن يعلن على صفحته مقابل مبلغ 50 ألف ريال، وأبدى صاحب مقطع الفيديو تعجبه من هذا الراقي الشرعي فإن كان يدفع في الإعلان 50 ألف ريال له ولغيره من المشاهير فما العائد للراقي مقابل دفع هذه المبالغ.

وعرض صاحب مقطع الفيديو مكالمة هاتفية له مع راقى شرعى حيث طلب منه القراءة على خزان المنزل وتفاجأ بطلب الراقى منه 900 ريال للقراءة على الخزان، وقام بعرض منتجات فازلين وزيوت يتراوح ثمنها بين 30 و50 ريال ويتم بيعها فى منافذ كثيرة دون رقابة من الجهات المسئولة.

فيما أكد صاحب المقطع أن الراقي ادعى أنه يشفي من كل الأمراض ويساعد في إزالة الهم والقلق وجلب الحبيب، بالإضافة لإخراج الجن ويفسر الأحلام أيضًا.

وشدد صاحب مقطع الفيديو على ضرورة عدم الاستهانة بهذا الكلام لأن هناك مواطنين يصدقون كذبهم، وبالفعل وردت إليه 17 ألف مكالمة ورسالة تطلب التواصل مع هذا الراقي، بعد إضافة الإعلان على صفحته.

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