13 أبريل 2017 مـ / موافق 17 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وفاة المُعمّر “ابن عكلب” أحد حرّاس الملك عبدالعزيز

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

ووري في “بني عمرو” شمالي منطقة عسير، جثمان المُعمّر “حمدان بن عكلب”، أحد حُرّاس جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود، طيّب الله ثراه.

التحق “حمدان بن سعيد بن علي العمري”، ويُشتهر بكنية والده “حمدان بن عكلب”، بالخدمة العسكرية عام 1362 من الهجرة، وتم تعيينه في السرية الثانية رشاش، الخاصة بالحراسة الشخصية للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله.

وقال ابنه، سعيد بن حمدان، لـ”سبق”: “كان والدي مرافقًا وحارسًا للملك عبدالعزيز حتى عام 1366، وقد رافق جلالة الملك عبدالعزيز في الكثير من زياراته وسفرياته”.

وأضاف: “من أهم الزيارات التي ذكرها لنا والدي، رحمه الله، استقبال الملك فاروق ملك مصر، عندما رافقوا جلالة الملك عبدالعزيز خلال سفرهم إلى ينبع، واستقبال الملك فاروق على شاطئ ينبع، وشاهدوا خلال الاستقبال الباخرة العظيمة للملك فاروق”.

وأردف: “كان يخبرنا والدي أيضًا بزيارات الملك عبدالعزيز لروضة التنهات وحبه لهذه الروضة.”

وأكّد أن والده تلقّى العلوم الشرعية وحفظ أجزاء كثيرة من القرآن الكريم خلال تلك الفترة.

وأضاف: “تقدّم والدي في عام 1368 بطلب الإعفاء من الخدمة العسكرية؛ نظرًا لكبر سنه وحاجته إلى العودة لأسرته في مركز “بني عمرو” بمحافظة النماص، وتم منحه وثيقة عسكرية”.

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