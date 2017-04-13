14 أبريل 2017 مـ / موافق 17 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | جناة يسطون على محطة وقود في مدينة الرياض بخطة منظمة

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

رصد مقطع فيديو لحظة سطو مجموعة من الجناة على محطة بنزين في شارع السويدي العام بحي سلطانة جنوب مدينة الرياض، في وقت متأخر من ليلة السبت الماضي.

وأظهر المقطع الذي وثقته كاميرات المراقبة بالمحطة، أن الجناة انقسموا إلى مجموعتين، حيث دخل عدد منهم للمحطة مستقلين سيارة “جراند ماركيز” بيضاء اللون؛ لاستدراج عامل المحطة إلى السيارة بغرض التعبئة، وإعطاء الفرصة لاثنين منهم في الدخول للمحطة راجلَين والاستيلاء على أموال العاملين بالقوة قبل أن يستقلوا مركبتهم ويلوذوا بالفرار.

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